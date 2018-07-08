مقتل 6 من عناصر الحرس الوطني التونسي في هجوم إرهابي

قُتل 6 عناصر من #الحرس_الوطني_التونسي في عملية إرهابية، إثر كمين نصبته مجموعة إرهابية في منطقة جندوبة قرب حدود الجزائر.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية في تونس وقوع الهجوم وعدد الضحايا، مشيرة إلى أن "الكمين نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا".

ووفقاً لمصادر أمنية تونسية، فإن الهجوم استهدف دورية مكونة من سيارتين للحرس الوطني، وألقيت قنبلة يدوية على السيارة الأولى فيما هوجمت الثانية بالرصاص.

وتعرضت لتونس لثلاث هجمات كبرى في عام 2015 استهدف اثنان منها سياحا في منتجع بمدينة سوسة ومتحف باردو وأسفر عن مقتل عشرات السياح الغربيين.

وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015، قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم. وتونس في حالة طوارئ منذ ذلك الوقت‭‭