اعتقال ناشر صور جثث الأمن التونسي على فيسبوك

ألقت الوحدات الأمنية التونسية في جندوبة، الثلاثاء، القبض على المشتبه به في تصوير ونشر صور جثث رجال الأمن على "فيسبوك" إثر الكمين الإرهابي الذي استهدف وحدات الحرس الوطني التونسي.

وكانت الصور أثارت جدلا واسعا بين التونسيين على الشبكات الاجتماعية، الذين انتقدوا نشرها، خاصة أنها وفق تعليقات بعضهم، "تضرب" معنويات رجال الأمن وتندرج في إطار الحرب النفسية.

وبحسب إذاعة "موزاييك أف أم الخاصة" فإن الموقوف في العقد الثالث من عمره وتم اعتقاله بتهمة تمجيد الإرهاب.

ولقي 6 من عناصر الحرس الوطني التونسي مصرعهم في الهجوم الذي وقع خلال كمين على سيارتين، وأعلنت كتيبة "عقبة بن نافع" مسؤوليتها عن الهجوم.