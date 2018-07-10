المبعوث الأممي بليبيا: رفع حظر الأسلحة ليس من صلاحياتي

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن مسألة رفع العقوبات المفروضة على ليبيا ليست سهلة، مضيفاً أنه من الصعب أيضاً فرض عقوبات جديدة في الإطار الدولي الحالي.

وأشار سلامة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، إلى أن مسألة رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا "أمر لا يندرج ضمن صلاحياته"، مشددًا على أن "هذه مسألة يجب أن يعالجها مجلس الأمن".

وقال إنه لا يجب على أي شخص أن يرى في ليبيا تهديداً للدول المجاورة وأنه لا يوجد مَخرج من الأزمة في ليبيا دون هوية وطنية أقوى تشمل جميع الليبيين دون أي تمييز .

وأوضح أنه "لأسباب جغرافية وتاريخية واضحة، لا يمكن لإيطاليا أن تظل غير مبالية بما يحدث في ليبيا"، لذا فهناك أسباب خاصة تجعل إيطاليا تتابع بدقة ما يحدث في هذه الدولة".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي استقبلا في وقت سابق أمس الاثنين الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، في لقاءين بحثا تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة وآخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي.