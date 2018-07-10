المغرب سيعلن اكتشاف كوكب جديد بالتعاون مع "ناسا"

قال مسؤول مغربي إن بلاده ستعلن، غدًا الأربعاء، عن اكتشاف كوكب صغير جديد بالشراكة مع وكالة الفضاء الأميركية (#ناسا).

وذكر زهير بنخلدون، مدير المرصد الفلكي " #أوكايمدن" التابع إلى جامعة القاضي عياض (حكومية) بمدينة #مراكش (غرب)، أن المرصد تمكن من اكتشاف كوكب صغير جديد قريب من الكرة الأرضية.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى حول الموضوع، بانتظار المؤتمر الصحافي، مكتفيًا بالإشارة إلى أن المرصد قام برصد هذا الكوكب، قبل أن يبلغ وكالة الفضاء الأميركية بالأمر.

ولفت إلى أن ناسا، التي تربطها علاقة شراكة بالمرصد المغربي، ستعقد الأربعاء مؤتمرًا صحافيًا لتقديم تفاصيل الاكتشاف.

وسبق لمرصد "أوكايمدن"، الذي افتتح عام 2007، اكتشاف 7 كواكب بحجم كوكب الأرض في فبراير/شباط 2017.

ورجحت وكالة الفضاء الأميركية، في بيان صدر آنذاك، احتمال وجود حياة على تلك الكواكب.