السراج يطالب بتحقيق دولي بنفقات بنوك ليبيا المركزية

طالب رئيس المجلس الرئاسي لـ #حكومة_الوفاق فايز السراج، الثلاثاء، مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية فنيّة، لمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرفي #ليبيا المركزيين بطرابلس والبيضاء بشكل عاجل، وذلك من أجل كشف حقيقة الوضع المالي أمام الجميع.

وأوضح #السراج في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، أن هذه اللجنة يجب أن تعمل بإشراف الأمم المتحدة، مع الاستعانة بالمنظمات الدولية المالية والاقتصادية المتخصصة، وذلك "تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية"، بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي وما تلاها من تداعيات خطيرة بعد إيقاف تصدير النفط.

وكان #الجيش_الوطني الليبي، سحب نهاية الشهر الماضي، من المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق ومقرها طرابلس، إدارة الموانئ النفطية في #الهلال_النفطي، بعد أن تعرّضت المنطقة إلى هجوم مسلّح، واعتبر أن إيرادات النفط تذهب إلى الميليشيات المسلّحة والجماعات الداعمة إلى #الإرهاب ولا يستفيد منها الشعب الليبي، وقرّر تسليمها إلى مؤسسة النفط التابعة لحكومة شرق #ليبيا، الأمر الذي تسبّب في إيقاف تصدير النفط.

ووفقاً لما ورد في رسالته إلى مجلس الأمن، اعتبر السراج أن هذه الخطوة، ستعرّض البلاد إلى حالة من الانهيار المالي والاقتصادي، كما أنّها ستعرقل حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي كان يعتزم إطلاقها، تنفيذا لبرامج عملية لحل الأزمات المختنقات التي تمر بها البلاد منذ أعوام.

وأضاف أن تشكيل لجنة دولية لمراقبة إيرادات النفط، من شأنه''المساهمة في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة على قاعدة سليمة لا يشوبها قصور في المعلومات، وتعزز الثقة في أداء هذه المؤسسات من أجل توفير الخدمات الأساسية لليبيين وانتعاش اقتصاد الدولة ودعم الاستقرار"، كما أنه سيوضّح حقيقة الوضع المالي برمته أمام الجميع لتبيان كافة ما تم إنفاقه خلال الفترة السابقة من أي جسم أو مؤسسة دون استثناء".