بعد اختطاف عمّال..إغلاق آبار نفط بحقل الشرارة الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، إغلاق حقل الشرارة النفطي والآبار المجاورة له، بعد اختطاف عاملين اثنين، وسط توقعات أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنه "تمّ اقتحام المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة صباح السبت، من قبل مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية، وقاموا باختطاف أربعة موظفين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم".

وأضافت المؤسسة التي تدير قطاع النفط في ليبيا ومقرّها طرابلس، أنّه "كإجراء احترازي، تم إغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين"، متوقعة أن " تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم".

ووفق "رويترز" قال مهندسون بحقل الشرارة في #ليبيا، اليوم السبت، إن عاملين أحدهما أجنبي خطفا في وقت مبكر اليوم السبت في هجوم شنته جماعة مجهولة على منشأة بالحقل.

وقال أحد المهندسين إن الهجوم وقع على محطة للتحكم على مشارف الشرارة، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الجزء الرئيسي من الحقل النفطي.

وقال مهندس ومصدر في قطاع النفط الليبي، إن حقل الشرارة سيخفض إنتاجه بعد هجوم على غرفة التحكم تم خلاله اختطاف اثنين من العاملين.

وحقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب ليبيا، هو الأكبر في البلاد، إذ ينتج 270 ألف برميل يوميا، ومثّل خلال السنوات الأخيرة هدفا للجماعات المسلّحة التي أغلقته أكثر من مرّة، قبل أن تعيد فتحه.