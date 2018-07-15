الآلاف بالرباط يطالبون بإطلاق سراح شباب "الحسيمة"

عاد المغاربة للمشاركة بكثافة في ثاني مسيرة احتجاجية تضامنية وسلمية، مع شباب الحراك الاجتماعي في #الحسيمة والذين صدرت بحقهم مؤخراً أحكام بالسجن.

وعلى امتداد أكثر من ساعتين، تردد في شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط شعار: "الشعب يريد سراح المعتقل".

كما رفعت مسيرة الرباط أعلام الحركة الثقافية الأمازيغية، وصور شباب الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة الحسيمة.

وانقسم المشاركون في المسيرة التضامنية إلى فرق توالى مرورها، ويتقدم كل فرقة سيارة نصف نقل، تحمل مكبرات صوت لترديد الشعارات الاحتجاجية.

كما رددت المسيرة التضامنية في الرباط شعارات الحراك الاجتماعي للحسيمة، أي المطالبة بالصحة والتعليم والشغل والسكن، وهو ما يسمى مغربيا "المربع المطلبي الاجتماعي".

وارتفعت مؤخراً أصوات مغربية مختلفة باتجاه الرباط "للطي النهائي" لملف شباب الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة الحسيمة. وتأتي مسيرة الرباط في أعقاب تقديم محامي شباب الاحتجاجات الاجتماعية في مدينة الحسيمة لطلبات استئناف ضد أحكام السجن التي صدرت بحقهم.