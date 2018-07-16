ليبيا..لجنة حقوقية تدين اعتقال وتعذيب 150 طالبا بطرابلس

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، عن إدانتها واستنكارها لحادث إطلاق النار على طلاب داخل مقر #جامعة_طرابلس واعتقال 150 منهم من قبل ميليشيات تابعة لوزارة تعليم حكومة الوفاق.

وأوضحت اللجنة في بيان عاجل لها في وقت متأخر من ليل البارحة، الأحد، أن ميليشيات الفرقة الأولى أطلقت النار واعتقلت 150 طالبا كانوا يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية بمقر جامعة طرابلس على خلفية تنظيمهم لاحتجاج ضد إجراءات وزير التعليم المتطرف.

وأكدت اللجنة أنه فيما أطلق سراح بعض من الطلاب المعتقلين بعد تعذيبهم وإرفاق أسمائهم في منظومة أصحاب السوابق أكدت أن عددا منهم لا يزال معتقلا.

وطالبت اللجنة حكومة الوفاق بسرعة فتح تحقيق عاجل مع وزير التعليم عثمان عبد الجليل وتحميله كامل المسؤولية عن الحادث الذي وصفه بــ"السابقة"، كما حملت مسؤولية سلامة الطلاب فيما تبقى من أيام الامتحان للوزير.

إلى ذلك نظم الطلاب صباح اليوم الاثنين احتجاجا آخر أعلنوا فيه عن رفضهم أداء الامتحانات، مطالبين #وزير_التعليم بضرورة توفير الظروف الملائمة لأداء الامتحانات.