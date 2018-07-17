"شاحنة موت" في ليبيا.. وفاة 8 مهاجرين اختناقاً

لقي 8 مهاجرين غير شرعيين حتفهم، اختناقاً في شاحنة نقل مغلقة شرق مدينة زوارة غرب ليبيا، بسبب طول فترة بقائهم داخلها، ونجا حوالي 90 آخرين من جنسيات مختلفة بعد إنقاذهم من قبل رجال الأمن.

وقالت مديرية أمن مدينة زوارة الليبية، في بيان الاثنين، إنه "تم ضبط شاحنة كبيرة بجانب مجمع مليته للغاز بها 100 مهاجر غير شرعي في حالة اختناق نتيجة لوجود جالونات بنزين داخل الشاحنة المغلقة والتي هي ثلاجة تستخدم لنقل الأسماك واللحوم".

وأضافت أن الوفاة حصلت نتيجة "لبقائهم لفترة طويلة داخل الشاحنة، حيث تعرضوا للاختناق فتوفي منهم 8 أشخاص، 6 أطفال وامرأة واحدة وشاب، وتم إنقاذ الباقي ونقل أصحاب الحالات الخطرة إلى مستشفى زوارة البحري الذي أعلن حالة الطوارئ".

ولا تزال عمليات نقل المهاجرين غير الشرعيين وتهريبهم إلى أوروبا مستمرة في ليبيا، رغم الحملات التي تقودها أوروبا لصدّ عمليات الهجرة في البحر المتوسط ورغم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على أهمّ المهربين في ليبيا.

ويتعرض المهاجرون في ليبيا إلى انتهاكات خطيرة على أيدي عصابات التهريب، وصلت حدّ القتل، أشهرها حادثة مقتل 12 مهاجراً غير شرعي على أيدي مهربين في مدينة بني وليد غرب ليبيا، شهر مايو الماضي، رمياً بالرصاص، عندما كانوا يحاولون الفرار.