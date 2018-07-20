ليبيا: نرفض خطط أوروبا إقامة مراكز للمهاجرين على أرضنا

أعلن رئيس الوزراء الليبي، فائز #السراج، أن #ليبيا ترفض خطط #الاتحاد_الأوروبي الرامية لإنشاء مراكز مهاجرين على أراضيها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى غرب #أوروبا وأنها لن ترضخ للإغراءات المالية.

وكانت #إيطاليا قد اقترحت الشهر الماضي إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين والتأكد من هوياتهم في إفريقيا كوسيلة لحل الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع تدفق أكثر من مليون مهاجر منذ عام 2015.

وتمثل ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في قوارب مطاطية متهالكة، يوفرها لهم المهربون، والتي تتكرر حوادث غرقها.

وقال السراج لصحيفة "بيلد" الألمانية اليومية واسعة الانتشار، في مقابلة نُشرت الجمعة: "نحن نعارض قطعاً ما تريد أوروبا رسمياً أن نفعله بإيواء المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يريد الاتحاد الأوروبي استقبالهم".

كما رفض اتهامات بأن خفر السواحل الليبي أطلق النار على عمال إغاثة يحاولون إنقاذ مهاجرين، قائلاً: "ننقذ مئات الأشخاص قبالة سواحل ليبيا يومياً.. سفننا تعمل دائماً".

وأضاف السراج أن ليبيا تقف بمفردها لإنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط وتحتاج المزيد من الدعم الفني والمالي.

من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن 51 ألفاً و782 مهاجراً ولاجئاً دخلوا أوروبا عبر البحر حتى 18 تموز/يوليو، مقارنة مع 110 آلاف و189 شخصاً في هذا الوقت من العام الماضي، و244 ألفاً و722 شخصاً في الوقت نفسه من عام 2016.

وأضافت المفوضية أن عدد الوفيات بين المهاجرين منذ بداية العام بلغ 1490 شخصا.