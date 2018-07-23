استسلام جزائريين متهمين بالقتال مع القاعدة في ليبيا

واصل مقاتلون جزائريون التحقوا بجماعات مسلحة في ليبيا تسليم أنفسهم لقوات الجيش على الحدود الجنوبية للبلاد بعد ترتيب عملية استلامهم.

المقاتلون هم أعضاء سابقون في جماعات موالية لتنظيم القاعدة في ليبيا، كما أنهم مطلوبون للأمن في قضايا جنائية وأنشطة ذات صلة بالإرهاب، وفق صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وبحسب الصحيفة، فإن سبب تصاعد عمليات فرار المطلوبين بتهم الإرهاب من مناطق صحراوية نحو الجزائر يعود إلى الفوضى التي تعيشها الجماعات المتشددة في ليبيا، و قرار جماعة "مجلس شورى مجاهدي درنة" التخلص من المسلحين الأجانب.

هذا ويفضل المقاتلون الجزائريون الاستسلام في الجنوب الجزائري بسبب وجود ترتيبات لاستلامهم ومناطق عبور آمنة.