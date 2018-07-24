ليبيا.. شاحنة تدهس شرطة أجدابيا ومقتل مصري

أعلنت مديرية أمن أجدابيا الليبية، الثلاثاء، أن شاحنة تهريب دهست 3 من عناصر شرطة بوابة منطقة البيضان جنوب أجدابيا، وكان على متن الشاحنة 25 مهاجرا غير شرعي من المصريين.

ووفقا لما أكده رئيس مركز شرطة #البيضان، الملازم محمد الفاخري، في البيان، فإن عملية الدهس يبدو أنها تمت بطريقة متعمّدة، حيث قال إنّ الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة، قبل أن تقتحم البوابة الأمنية، مما أدى إلى دهس عناصر الشرطة، ما استوجب نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الفاخري أنّ قوة الشرطة لاحقت الشاحنة وأطلقت الرصاص عليها، حيث جرى القبض على من فيها وعددهم 25 مصريا كانوا يحاولون دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، لافتا إلى أنه أثناء عملية المطاردة والرماية على الشاحنة أصيب أحد المصريين وتُوفي لاحقا.

وأشار رئيس مركز شرطة البيضان إلى إحالة المتهمين إلى مركز الشرطة في مدينة #أجدابيا للتحقيق معهم.

وجاء هذا الحادث قبل ساعات من هجوم نفذّته مجموعة مسلّحة مجهولة على مركز شرطة العقيلة غرب مدينة أجدابيا، حيث قامت بإضرام النار في عدد من السيارات الأمنية.