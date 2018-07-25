إيطاليا: سنساعد ليبيا في مقاومة التدخلات الأجنبية

توجهت وزيرة الدفاع الإيطالية، الثلاثاء، إلى #ليبيا، حيث أكدت مجدداً دعم روما للمصالحة الوطنية الليبية، ونددت بـ"التدخلات الأجنبية".

وقالت إليزابيتا ترينتا للصحافيين، لدى عودتها إلى روما، إن "إيطاليا قريبة من ليبيا، وسنساعدها في مقاومة التدخلات الأجنبية"، وذلك في انتقاد للدعوة الملحة التي وجهتها #باريس من أجل إجراء انتخابات في ليبيا في كانون الأول/ديسمبر.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد زار، الاثنين، ليبيا وجال على المسؤولين السياسيين للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس، الذي ينص على إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2018 في هذا البلد الغارق في الفوضى.

وتابعت ترينتا: "لا نعتقد أن تسريع العملية الانتخابية يمكن أن يحقق الاستقرار (في ليبيا) ما لم يكن ذلك مصحوباً" بمصالحة بين الليبيين وبعودة الأمن.

من جهته، قال المتحدث باسم رئاسة حكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، بعد اللقاء بين رئيس الحكومة فايز #السراج، وترينتا، إن " #إيطاليا كررت دعمها لجهود المصالحة الوطنية في ليبيا واستكمال العملية السياسية التوافقية بين الأطراف الليبية كافة".

كذلك لفت السلاك إلى أن السراج أكد خلال اللقاء مجدداً "رفض مسألة توطين المهاجرين في ليبيا"، مضيفاً أنه تمت أيضاً "مناقشة التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية ودعم مراكز الإيواء الحالية ودعم خفر السواحل والبحرية الليبية في مجال التدريب وتأهيل العناصر الليبية وتزويدنا بالمعدات اللازمة".

وشددت ترينتا على أن "الهجرة غير المنضبطة والإرهاب وجهان لعملة واحدة"، لافتة إلى أن "هناك خطرا بأن يصل المتطرفون (إلى أوروبا) عن طريق الهجرة غير الخاضعة للرقابة، ولهذا السبب سنوفر لليبيين كل الدعم اللازم لزيادة قدرتهم على العمل" في هذا المجال. كما أكدت أنها تنوي لقاء خليفة #حفتر.