استقبال رسمي في المغرب لأول جيل من النساء المأذونات

نظمت وزارة العدل حفل استقبال رسمي على شرف الناجحات من النساء المغربيات في مسابقة امتحان القبول في مهنة #المأذونات الشرعيات وتسمى مغربيا العدول.

ويأتي هذا الحفل بعد مشاركة لأول مرة في تاريخ المغرب، للنساء في مسابقة اختبار القبول في مهنة المأذونات الشرعيات العدول.

ونجحت 299 امرأة مغربية في اجتياز الاختبار، وستخضعن إلى جانب 511 من الرجال لسنة كاملة من التكوين الأكاديمي في المعهد العالي للقضاء، إلى جانب تداريب تطبيقية في محاكم المغرب.

ووجه العاهل المغربي محمد السادس في يناير الماضي وزارة العدل بدخول #المرأة في المملكة المغربية لمهنة المأذون الشرعي.

هذا ويعتمد المغرب خطة حكومية لإصلاح العدالة، تنص على المساواة المهنية بين المرأة والرجل.