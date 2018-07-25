تونس.. الشاهد يعين وزيراً جديداً للداخلية

عيّن رئيس الحكومة التونسية #يوسف_الشاهد، الثلاثاء، هشام الفراتي وزيراً للداخلية خلفاً للطفي براهم، الذي أقيل في أوائل حزيران/يونيو بعد مقتل عشرات المهاجرين، غالبيتهم تونسيون، في جزيرة قرقنة (شرق).

ونشرت رئاسة الحكومة التونسية، مساء الثلاثاء، بلاغاً على فيسبوك جاء فيه: "قرر السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين السيد هشام الفراتي وزيراً للداخلية"، من دون تفاصيل إضافية.

وفي 6 حزيران/يونيو، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية إقالة براهم وتعيين وزير العدل، غازي الجريبي، مكانه بالإنابة.

كما شغل الفراتي، البالغ 52 عاماً والمجاز بالقانون، منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ 2015. كذلك شغل منصب محافظ المنستير (شرق) عام 2011.

ومنذ أشهر، تطالب أحزاب سياسية عدة في #تونس، بينها جناح في حزب "نداء تونس"، بزعامة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية واسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.