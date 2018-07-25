ليبيا.. تصفية 12 إرهابياً هاجموا مركز شرطة

تمكن الجيش الليبي، مساء الثلاثاء، من تصفية 12 إرهابياً من المجموعة المسلحة التي هاجمت مركز شرطة العقيلة بمدينة #أجدابيا شرق #ليبيا، من بينهم قيادات إرهابية بارزة.

وأعلنت سرية مرادة المقاتلة، التابعة للقيادة العامة للجيش، في بيان لها، "القضاء على جميع الإرهابيين الذين هاجموا مركز شرطة العقيلة غرب مدينة أجدابيا، وعددهم 12، بعد عملية مطاردة ومحاصرة، شاركت فيها كل من غرفة عمليات أجدابيا، والكتيبة 166 مشاة، وسرية شهداء الظهرة".

وذكرت أن من بين القتلى بعض الشخصيات القيادية البارزة في مجلس شورى بنغازي، وتنظيم أنصار الشريعة.

وجاءت هذه الضربة الموجعة للجماعات المتطرفة في ليبيا، رداً على الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة مسلحة، صباح الثلاثاء، على مركز شرطة العقيلة، مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الأمن وحرق المركز وبعض السيارات التابعة لها.