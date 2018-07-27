نٌقل إلى المستشفى.. ضربوا وزيراً تونسياً

تعرض وزير الشؤون الاجتماعية التونسي #محمد_الطرابلسي، مساء الخميس، إلى اعتداء من قبل مواطنين في الشارع العام ضواحي محافظة #صفاقس جنوب #تونس، استوجب نقله إلى المستشفى، وذلك بعدما حاول التدخل لإنقاذ طفل قاصر يعمل بشكل غير قانوني، ويتعرّض للتعنيف من قبل مشغله.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت الوزارة في بيان لها، الجمعة، إن الوزير "توقف لشراء بعض الغلال من بائع خضر بساقية الزيت من محافظة صفاقس حيث عاين تعرّض الأطفال للعنف الشديد من صاحب المحل (المشغل)، وكان من بينهم طفل في حالة صحية ونفسية سيئة، فتدخل لإقناع المشغل بأن القوانين تمنعه من تشغيل الأطفال وتعنيفهم، لكن صاحب المحل تمادى في تعنيف الطفل وقام أيضا صحبة شريكه بالتهجم على الوزير".

وأضافت الوزارة أنه تم استدعاء قاضي الطفولة في الحين لمعاينة الجريمة، وتولت المصالح الأمنية إيقاف المتهمين بإذن من النيابة العمومية، مؤكدة أن تشغيل الأطفال ممنوع بالقانون، وأن مصالح الوزارة تعمل على التصدي لكل مخالف للقانون.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولى أن المتهمين برّرا فعلتهما بعدم معرفتهما بهوية الوزير، لأنه كان يلبس لباسا عاديا.