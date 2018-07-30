ليبيا.. إقالة وزير الدفاع بحكومة الوفاق

أقال رئيس المجلس الرئاسي لـ #حكومة_الوفاق الليبية فايز السراج، الأحد، #وزير_الدفاع #المهدي_البرغثي من منصبه بعد أكثر من عام على إيقافه عن العمل.

ويأتي قرار إقالة البرغثي، على خلفية مسؤوليته عن هجوم شنته قوات موالية لحكومة الوفاق على قاعدة براك الشاطئ جنوب #ليبيا، أدى إلى مقتل أكثر من 140 من عناصر الجيش الليبي.

وكان السراج أوقف عقب هذه المجزرة، مهدي البرغثي، عن العمل، وأمر بعدم التعامل معه، أو تنفيذ أي قرارات له بخصوص المؤسسة العسكرية، إلا أنّ هذا الأخير نفى علاقته بهذا الهجوم، واعتبر أنّ القرار يستهدف إبعاده عن المشهد السياسي.