ملك المغرب يتعهد بتوفير الظروف لتنفيذ البرامج التنموية

قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الأحد، في خطاب العرش، إنه يولي الشأن الاجتماعي اهتماما وانشغالا بالغين.

وأضاف الملك في الخطاب الذي وجهه من مدينة الحسيمة، إنه سيواصل العمل بكل التزام وحزم في المجال الاجتماعي والتنموي.

وأكد محمد السادس خلال كلمة ألقاها في الذكرى الـ 19 لتولي مهام الحكم، أن المغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم الظروف بل تقويهم لمواجهة التحديات، منوها بأنه سيتم مواصلة العمل لإزالة المعوقات من أجل خلق فرص عمل.

وطالب ملك المغرب الأحزاب باستقطاب نخب جديدة من الشباب، كما دعا الحكومة لإعادة هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية.

وشدد الملك على أنه يجب تصحيح الاختلالات في مجال الصحة، مشيرا إلى أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية، وأن الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، كما ألح إلى توفير فرص العمل والذي يجب أن يكون بإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار.

وقال العاهل المغربي إنه يجب على الحكومة تسهيل برامج الاستثمارات، لافتا في السياق ذاته إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات في إطار الوحدة الوطنية.