الأمن السوداني يحرّر عسكريين مصريين مختطفين جنوب ليبيا

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الاثنين، أنه تمكن من تحرير قوّة عسكرية تابعة للجيش المصري تم اختطافها من قبل مجموعة ليبية مسلّحة، قرب المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للأمن السوداني في بيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن الدورية المصرية المختطفة، تتكوّن من ضابط و4 جنود تمّ احتجازهم كرهائن، قبل أن تتدخل قوّة خاصة من جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الاثنين، لتحريرهم.

وفي الجانب الآخر، عبّرت القوات المسلّحة المصرية عن شكرها لنظيرتها السودانية، حيث نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، رسالة شك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قال فيها "تتقدم القوات المسلحة المصرية بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن في معاونة القوات المسلحة المصرية في عودة الدورية المفقودة".

ويعتبر مثلث #الحدود_المصرية_السودانية الليبية، أحد الهواجس الأمنية للدول الثلاث، حيث أصبح منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 ، ممرا هاما للشبكات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية القادمة من العمق الإفريقي، رغم التنسيق الأمني خاصة بين #مصر و #السودان ، والذي يقابله غياب للدولة في #ليبيا.