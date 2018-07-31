رئيس وزراء إيطاليا يتفق مع ترمب لعقد مؤتمر بشأن ليبيا

قال رئيس وزراء إيطاليا #جوزيبي_كونتي، الاثنين، إنه سينظم مؤتمرا لبحث سبل تحقيق الاستقرار في #ليبيا التي تعد نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا.

وقال كونتي للصحفيين في البيت الأبيض عقب اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب "بالاتفاق مع الرئيس ترمب، أعتزم تنظيم مؤتمر بشأن ليبيا... نود التعامل (مع) كل القضايا المتعلقة بالشعب الليبي ومناقشتها ويشمل ذلك كل الأطراف المعنية والفرقاء في منطقة البحر المتوسط بأسرها".

وأبلغت إيطاليا حلفاءها أنها ترغب في عقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا في الخريف وحرص كونتي خلال اجتماع الاثنين على الحصول على مباركة ترمب للاجتماع.

وتتنافس إيطاليا مع جارتها فرنسا على أفضل السبل للتعامل مع الوضع في ليبيا التي تموج بالعنف منذ سنوات.

ويعتقد كونتي أن عقد مؤتمر في روما بدعم أميركي سيساعد إيطاليا في ترسيخ نفسها باعتبارها المحاور الرئيسي مع الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وقال كونتي بعد الاجتماع إن ترمب وافق على أن إيطاليا ستصبح "مرجعا في أوروبا والمحاور الرئيسي بخصوص القضايا الأساسية التي ينبغي التصدي لها... فيما يتعلق بليبيا بشكل خاص".

وأضاف "سوف نناقش الجوانب الاقتصادية، والجوانب الاجتماعية أيضا، ضرورة حماية الحقوق المدنية ومشكلة العملية الدستورية.. سن وإقرار القوانين من أجل تمكين ليبيا، على وجه الخصوص، من الوصول إلى انتخابات ديمقراطية في حالة من الاستقرار التام".