شاهد.. عراك بالأيدي وتبادل للكمات بجلسة البرلمان الليبي

شهدت قاعة #البرلمان_الليبي، اليوم الثلاثاء، حالة من الاحتقان والتوتر بين النواب وصلت حدّ العراك بالأيدي وباللكمات وتبادل الشتائم والاتهامات، وذلك أثناء جلسة مناقشة مشروع الاستفتاء على الدستور.

وأظهر مقطع فيديو متداول من الجلسة التي نقلتها القنوات التلفزيونية مباشرة، تبادلا للشتائم بين النائب عن مدينة الخمس غربا، أبو بكر بن ميلاد، وزميله بمجلس النواب العضو عن مدينة بنغازي شرقا، بدر النحيب، قبل أن تتحول إلى عراك بالأيدي وتهديدات بالضرب، وذلك على الرغم من تدخل نواب آخرين لفضّ النزاع بينهما، بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي كان يرأس الجلسة ويطالب بالتهدئة.

وجاءت هذه الحادثة لتكشف عمق الخلافات بين النواب بشأن مشروع #الاستفتاء على الدستور وتباين الآراء حول موادّه، الأمر الذي دفع #عقيلة_صالح إلى تعليق التصويت على المشروع إلى الأسبوع ما بعد القادم.