الجزائر.. مقتل 7 جنود و3 إرهابيين بهجوم على ثكنة عسكرية

لقي ما لا يقلّ عن 7 جنود مصرعهم مساء الاثنين، وجرح 15 آخرين، في حصيلة أولية، خلال اشتباك عنيف مع مجموعة إرهابية هاجمت ثكنة عسكرية، في منطقة بيسي ببلدية #عزابة التابعة لولاية #سكيكدة شرق #الجزائر، أسفر كذلك عن #مقتل_3_إرهابيين.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن الاشتباك اندلع مساء الاثنين بين مجموعة إرهابية يتراوح عددها بين 15 و 20 إرهابيا وعناصر #الجيش_الجزائري، بينما أظهرت مقاطع فيديو وصور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي عملية نقل الضحايا والجرحى إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف، رافقتها نداءات عاجلة للتبرع بالدم لجرحى الهجوم الإرهابي.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان مساء الاثنين، إنّ وحدة من الجيش قتلت 3 إرهابيين في كمين نصب في منطقة بيسي ببلدة عزابة بولاية سكيكدة شرقي الجزائر، واسترجعت قطعتي سلاح وذخيرة وأغراض كانت بحوزة الإرهابيين، لكنها لم تشر إلى الخسائر البشرية في صفوفها.

وتقود قوات الجيش الجزائري على مدار السنة، عمليات تمشيط وملاحقة ضد عناصر المجموعات الإرهابية شرق البلاد، وعلى الحدود الجبلية مع تونس، بهدف تطهير البلاد من بقايا الإرهاب.