تسليم جثة مغربي مسلم إلى زوجته الفرنسية لإحراقها

قضت محكمة ابتدائية في #فرنسا، مساء الأربعاء، بتسليم جثة مغربي مسلم إلى زوجته الفرنسية قصد إحراقها، حسب أحد أقارب المتوفى.

وقال حفيظ النبيري إن المحكمة قضت مساء اليوم الأربعاء، بتسليم جثة شقيقه حسن (45 عامًا) إلى الزوجة الفرنسية، في حكم ابتدائي مستعجل.

وكان مهاجر مغربي، توفي يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، بعد 5 أيام من دخوله للمستشفى، إثر إصابته بلسعة حشرة سامة.

وتصر زوجته الفرنسية على حرق الجثة، على الطريقة الكاثوليكية، بينما تؤكد أسرته المغربية (الإخوة والأم)، أن الراحل توفي مسلمًا، ولا يجب أن يحرق.

وأوضح حفيظ أن الأسرة تقدمت بالطعن في قرار المحكمة الابتدائي، بعدما وضعت أمس دعوى استعجالية لوقف عملية الحرق.

وتابع: "غدًا ستعقد محكمة الاستئناف جلسة قضائية، للنظر في الدعوى الاستعجالية، وبالتالي إصدار حكم قضائي استئنافي"

وقال إن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، تواصل مع الأسرة عبر الهاتف، والتزم ببذل مجهود دبلوماسي كبير.

وفي 9 مايو/أيار الماضي، أوقفت السلطات الإيطالية، بمدينة بريشيا، عملية #حرق_جثة مهاجر مغربي، قبل حوالي 20 دقيقة من توقيت تنفيذ العملية.

وأثارت إجراءات عملية حرق الجثة آنذاك، احتجاجات أفراد الجالية المغربية بمدينة ميلانو، قبل أن تتدخل الهيئات الدبلوماسية المغربية في المدينة.

يذكر أن #الكنيسة_الكاثوليكية، أباحت حرق الجثث للمرة الأولى في عام 1963.