11 إرهابياً يسطون على بنك في تونس

قالت مصادر أمنية إن السطو المسلح على بنك في محافظة القصرين التونسية الواقعة على الحدود مع الجزائر "عمل إرهابي".

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية عن مصادر أمنية قولها في تصريح إعلامي، إن "سطو أربعة مسلحين على فرع أحد البنوك الواقعة بمدينة القصرين هي حادثة إرهابية نفذها 11 عنصرا إرهابيا قاموا بالاستيلاء على سيارة أحد المواطنين بسفح جبل السلوم قبل أن عمد أربعة منهم إلى امتطائها واقتحام الفرع البنكي باستعمال ثلاثة أسلحة من نوع كلاشنيكوف فيما ظلت بقية العناصر برفقة صاحب السيارة المستولى عليها".

وأضافت المصادر "العناصر الأربعة التحقوا إثر عملية السطو بالإرهابيين السبعة في السيارة المحتجزة ليلوذوا جميعهم بالفرار ويتركوا السيارة وصاحبها بالمكان".

ولم يتم تحديد قيمة المبلغ المالي الذي استولى عليه المسلحون.

وذكرت المصادر أنه تم "حجز السيارة والتحقيق مع صاحبها، وما زالت المجهودات الأمنية والعسكرية متواصلة للبحث عن المجموعة الإرهابية".