فيديو جديد لأجانب مختطفين في ليبيا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو، للمهندسين الأجانب المختطفين منذ 3 أسابيع جنوب #ليبيا، وهم يناشدون، سلطات بلادهم، الرأفة بحالهم والتدخل لدى خاطفيهم، لإطلاق سراحهم وإنقاذ حياتهم.

وظهر الرهائن الثلاثة وهم: كوري جنوبي و3 فلبينيين وهم بصحة جيدة، ويرتدون ملابس عادية ويجلسون على الأرض في منطقة صحراوية، وملامح الحزن وعلامات التعب ترتسم على وجوههم، وخلفهم يجلس أحد المسلحين الذي أخفى وجهه حتّى لا يتمّ التعرّف على هويته، ماسكا بسلاحه.

وقال أحد الرهائن الفلبينيين في الفيديو، إنه يفتقد عائلته ويطلب من سلطات بلاده سرعة التحرك والتدخل لدى خاطفيه لإنهاء معاناته، حتى يعود سالما إلى أهله: "سيدي الرئيس، أرجوك ساعدنا، ليس لدينا أي شيء، لا أكل، ولا أدوية، نحن نعاني، لدي 3 أبناء ينتظروني، من بينهم طفل عمره 6 سنوات".

ولم يشر المختطفون في مقطع الفيديو إن كانت هناك أية مطالب مادية مقابل إطلاق سراحهم أم لا، كما أن الخاطفين الذين كانوا يحيطون بهم، التزموا الصمت.

وكانت مجموعة مسلّحة مجهولة، اختطفت يوم 6 يوليو الماضي، 3 مهندسين من الجنسية الفلبينية، وفنيا من الجنسية الكورية، من موقع "الحساونة" التابع لإدارة جهاز النهر الصناعي، الذي يعملون فيه، والواقع جنوب غربي ليبيا.

ويرجح أن تكون دوافع هذا الاختطاف، الحصول على فدية مالية، حيث تكثر في هذه المنطقة التي يغيب فيها الأمن، عصابات السطو المسلّحة، وتتكرر فيها حوادث الخطف من أجل الحصول على العائدات المالية، مقابل الإفراج عن المختطفين الذين عادة ما يكونون رعايا أجانب.