المغرب يحتجّ على حكم فرنسي بحرق جثة مسلم

أعلن #المغرب، مساء الخميس، رفضه لحكم قضائي فرنسي، يقضي بحرق جثمان مغربي مسلم على الطريقة الكاثوليكية، داعيا السلطات الفرنسية إلى وقف تنفيذ هذه العملية، احتراما لمشاعر المسلمين.

وكانت محكمة استئنافية فرنسية أيّدت، الخميس، حكما قضائيا صدر عن محكمة ابتدائية بمدينة بوردو، يوم الأربعاء، يقضي بتسليم جثّة مهاجر مغربي مقيم على الأراضي الفرنسية إلى زوجته الفرنسية، لحرقها على الطريقة الكاثوليكية صباح الجمعة، الأمر الذي أثار حفيظة عائلته التي تطالب بدفنه على الطريقة الإسلامية، في أحد المقابر المخصصة لأموات المسلمين، لأنّه توفي "مسلما".

ودخلت السلطات المغربية على خطّ هذه القضيّة، وأعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي مساء الخميس "أنه لا يمكن القبول بقرار حرق جثة مغربي من قبل كنيسة فرنسية تحت أيّ ظرف من الظروف"، داعيا إلى ضرورة مراجعة هذا القرار لأنّه "يمّس كرامة أسرة المرحوم وشعور المغاربة المسلمين".

وتوفي المهاجر المغربي، يوم 25 يوليو/تموز الماضي، بعد 5 أيّام من دخوله المستشفى، إثر إصابته بلسعة حشرة سامّة.

وسبق أن تدخلت المغرب خلال شهر مايو/أيار الماضي، وأوقفت عملية حرق جثة مهاجر مغربي في إيطاليا من قبل زوجته قبل دقائق من تنفيذها.