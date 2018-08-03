فيديو.. موجة سخرية من مسؤول ليبي بسبب تاريخ الثورة

أصبح مسؤول ليبي محلّ سخرية وتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي في أول ظهور له، بعد تعرّضه إلى موقف مخرج، خلال مؤتمر صحافي عقده، بمناسبة تنصيبه عميدا لبلدية الزاوية غرب ليبيا، عندما نسي تاريخ #ثورة_فبراير، مستحضرا في المقابل، تاريخ ثورة الفاتح من سبتمبر الذي يرتبط بالزعيم الراحل #معمّر_القذافي.

ووفقا لمقطع الفيديو المتداول على صفحات الشبكات الاجتماعية، قال العميد جمال عبد الناصر بحر عندما كان يتحدث عن أحدهم: "ذلك الرفيق الذي عرفناه منذ انبلاج ثورة الفاتح من سبتمبر" محاولا أن يستحضر تاريخ اندلاع ثورة فبراير عام 2011، لكنّه لم يفلح. ثم واصل: "السابع من سبتمبر..السابع عشر من سبتمبر"، قبل أن يتمّكن من استحضار تاريخ 17 فبراير بصعوبة، لتضجّ القاعة بضحك الحاضرين وتصفيقهم.

وتعليقا على ذلك، قال مدوّن يدعى أسعد البرعصي: "هذا المسؤول الذي قمتم بانتخابه لإدارة شؤونكم المحلية، لا يتذكر تاريخ ثورة فبراير القريب جدّا، و الذي يعود له الفضل في وصوله إلى هذا المنصب، بينما استحضر تاريخ ثورة الفاتح من سبتمبر التي حصلت في ستينات القرن الماضي، إنّه غير صادق ومازال يعيش على ذكرى معمر القذافي".

واعتبر ناشط آخر يدعى أحمد بن سليمان، أن هذا الموقف هو دليل على أن "القذافي مازال حيّا في قلوب الليبيين".