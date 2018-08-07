موريتانيا تتضامن مع السعودية ضدّ "التدّخل" الكندي

أعلنت #موريتانيا عن تضامنها وتعاطفها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة "التدخل الكندي في شؤونها الداخلية"، والدفاع عن سيادتها.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء الاثنين "إن موريتانيا تعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان، غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسي والعلاقات الدولية".

وأوضحت الخارجية الموريتانية أنّ "هذا التدّخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين، بل بالعكس يمكن أن يهدد الأمن والاستقرار"، معبّرة عن استغرابها لما قامت به وزارة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية #السعودية من "تدخل سافر في قضايا ما زالت أمام القضاء، وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفوري عن موقفين أمام القانون في بلد ذي سيادة".

وكانت السعودية قررت تجميد علاقاتها التجارية والاستثمارية مع كندا، كما قامت بطرد السفير الكندي لديها واستدعاء سفيرها في كندا، ردا على إعلان الأخيرة قلقها من حملة اعتقالات استهدفت نشطاء في السعودية ودعوتها الإفراج عنهم، وهو موقف اعتبرته الرياض "سلبيا ومجافيا للحقيقة".