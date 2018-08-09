الجزائر تدعم السعودية في أزمتها مع كندا

أعربت #الجزائر، الخميس، عن انشغالها لتداعيات الأزمة التي تشهدها العلاقات بين المملكة العربية #السعودية و #كندا، داعية إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أن الجزائر "تتابع بانشغال تداعيات الأزمة الحاصلة في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا".

وأضافت الخارجية الجزائرية إزاء هذا الوضع، "تدعو الجزائر إلى ضرورة احتكام الدول في علاقاتها الخارجية إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما تعلق منها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

ونوهت الوزارة في هذا السياق بـ"العلاقات الأخوية العميقة التي تربط الجزائر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وكانت السفارة الكندية لدى الرياض قد دعت السعودية في تغريدة لها للإفراج الفوري عن معتقلين، وهو ما اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية، وردّت بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف التعامل مع أوتاوا في عدة مجالات، أبرزها التجارة والتعليم والطب.