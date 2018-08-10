تونس تدعم السعودية ضد تدخل كندا

أعلنت #تونس موقفا داعما للمملكة العربية #السعودية في أزمتها الدبلوماسية مع #كندا، وذلك انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية التي تعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتدعو إلى احترام سيادتها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، مساء الخميس، أكد أن تونس "تتابع بانشغال التطور المستجد في العلاقات بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وكندا، وتؤكّد انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية على أهميّة عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية".

وعبّرت تونس عن أملها في أن يتم تجاوز الخلاف بين الدولتين اللتين تجمعهما علاقات متميزة في أقرب الآجال.

وكانت وزارة الخارجية #السعودية قد أعلنت منذ أيام استدعاء سفيرها في #كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.

وقررت السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).