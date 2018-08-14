تونس تنفي مغادرة "إرهابيين" نحو إيطاليا عبر المتوسط

نفت السلطات التونسية، الثلاثاء، اتهامات وزير إيطالي حول توقيف مهاجرين "إرهابيين" حاولوا عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، ليل الاثنين، عن توقيف 15 شخصاً بينهم تسعة "عناصر تكفيرية".

وعلق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في تغريدة على "تويتر" على توقيف "متطرفين" حاولوا الوصول لإيطاليا قائلاً "لمن يقولون إن الإرهابيين لا يصلون عبر القوارب".

وفي الربيع الفائت، وصف وزير الداخلية الإيطالي المهاجرين التونسيين نحو إيطاليا "بالمنحرفين".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي لإذاعة "موزاييك اف ام": "ليست هناك أي صبغة إرهابية ضد الجانب الإيطالي في عملية الهجرة غير القانونية".

وأوضح الجبابلي: "لقد حاولوا مغادرة تونس بحثاً عن حياة أفضل، على غرار باقي المهاجرين"، مبيناً أنهم رجال تتراوح أعمارهم بين 28 و42 عاماً وليست لهم صلة بمجموعات إرهابية.

ويحاول عدد كبير من الشباب التونسي عبور البحر المتوسط بطريقة غير قانونية بحثاً عن عمل في دول أوروبية. وفي بعض الأحيان، تنتهي رحلتهم بمأساة.