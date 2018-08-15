ليبيا.. الحكم بإعدام 45 قتلوا متظاهرين مناهضين للقذافي

قضت محكمة ليبية، الأربعاء، بإعدام 45 شخصا دينوا بقتلهم متظاهرين في العاصمة #طرابلس خلال الثورة ضد نظام الراحل #معمر_القذافي العام 2011، وفق ما أفادت وزارة العدل.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه تمت محاكمة 124 شخصا في هذه القضية، حكم على 45 منهم بالإعدام "رميا بالرصاص"، وعلى 54 بالسجن خمسة أعوام مقابل تبرئة 22.

وتعود القضية إلى 21 آب/أغسطس 2011، مع بدء "تحرير" العاصمة الليبية من نظام القذافي بعد ستة أشهر من اندلاع ثورة شعبية لإسقاطه.

ويومها، أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار وقتلوا عشرات المتظاهرين في منطقة أبو سليم.

وقبض معارضون مسلحون على القذافي وقتلوه في تشرين الأول/أكتوبر 2011 قرب مسقطه سرت.