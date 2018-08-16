ليبيا.. "الإخوان" تحول دولارات إلى تركيا لدعم الليرة

كشفت مصادر ليبية عن أن جماعة الإخوان الإرهابية في طرابلس تجمع الدولارات لتحويلها إلى أنقرة، من أجل دعم الليرة التركية.

فيما يطالب ناشطون ومسؤولون ليبيون بفتح تحقيقات واتخاذ إجراءات عاجلة، تتعلق بوضع الأموال الليبية في المصارف التركية.



ونقلت صحيفة المتوسط الليبية عن عدد من المصادر أن جماعة الإخوان المسلمين حولت ملايين الدولارات إلى الليرة التركية في إطار جهود مكثفة يقودها الليبي علي الصلابي في طرابلس.

وتعمل الجماعة عبر وسائل إعلامها على ترويج دعايات تدعو الليبيين لتحويل الدينار الليبي إلى تركيا.

ورغم أنه من الصعب التأكد من قيمة تلك التحويلات المالية، إلا أن سيطرة قيادات إخوانية على مفاصل هامة في الاقتصاد الليبي بما فيها المصرف المركزي قد يسهل تلك الجهود.

إضافة إلى وجود ودائع للبنك المركزي بالدولار الأميركي في تركيا وحصص في بعض البنوك التركية وسط مخاوف من تحويل تلك الأرصدة التي تعود للشعب الليبي إلى الليرة التركية، ما قد ينعكس سلباً على قيمتها وسط التدهور الحاد الذي تتكبده الليرة.

ومن جانب آخر كشف أمين عام المركز الليبي للتنافسية الاقتصادية، فوزي عمار، في تصريحات نقلتها عنه شبكة "العين" الإخبارية أن الرئاسة التركية تمارس ضغوطاً على المؤسسات المالية الليبية لتحويل الودائع في مصرف زراعات بنك التركي إلى الليرة التركية.

فيما تتعالى الدعوات لفتح تحقيق عاجل في حجم ووضع إيداعات المركزي الليبي في تركيا، والتحرك الفوري لحماية تلك الودائع من انهيار الليرة، ومحاسبة المسؤولين عن تعريض أموال الليبيين للمخاطر.