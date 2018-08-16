ليبيا.. انفجار خط أنابيب نفط إثر عمل تخريبي

أعلنت شركة "مليتة للنفط والغاز" في #ليبيا، اليوم الخميس، وقوع انفجار بخط أنابيب نفط بري يربط بين مجمع مليتة و #حقل_الوفاء جنوب غرب مدينة #طرابلس، بعد تعرضه لعمل تخريبي دون تسجيل خسائر.

وقالت الشركة في بيان على فيسبوك إن المحطة رقم 15 الواقعة على امتداد الخط البري الرابط بين مجمع مليتة وحقل الوفاء، تعرّضت لـ "عمل تخريبي"، نتج عنه اشتعال النيران وانفجار مقذوف وُضع بالمحطة.

وأضافت الشركة أن "فرق الطوارئ ومكافحة الحرائق بالمجمع، تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، والعثور على مقذوفات أخرى لم تنفجر"، مشيرة إلى أن "المحطة لم تصب بأي أضرار، ومازالت في الخدمة".

ولم يتضح إلى الآن سبب الانفجار، لكن يرجح أنه عمل إرهابي، حيث سبق أن استهدفت الجماعات الإرهابية خطوط أنابيب النفط والغاز في ليبيا بالتفجير.

ووقع انفجار في الخط الذي يربط بين حقول شركة الواحة النفطية وميناء السدرة بمنطقة #الهلال_النفطي، نهاية العام الماضي، ما تسبّب في خسائر كبيرة، بعد خفض إنتاج البلاد من الخام بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.