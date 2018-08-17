بوتفليقة يعزل اثنين من كبار قادة الجيش            

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز #بوتفليقة #عزل اليوم الجمعة، اثنين من #كبار_قادة_الجيش وذلك بعد شهرين من إقالة المدير العام للأمن الوطني في البلاد.

ويتعلق الأمر بكل من اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى.

وذكر البيان أن اللواء علي سيدان الذي كان مديرا للأكاديمية العسكرية في شرشال سيحل محل شنتوف أما اللواء مفتاح صواب الذي كان قائدا للناحية العسكرية السادسة فيحل محل باي.

وشهدت الأسابیع القلیلة الماضیة، إنھاء مھام عدة مسؤولین في أجھزة أمنیة حساسة، شملت عدة أسماء ثقیلة على غرار اللواء عبد الغني ھامل المدير العام السابق للأمن الوطني واللواء مناد نوبة القائد العام للدرك الوطني، اللذين خلفھما كل من العقید مصطفى لھبیري على رأس جھاز الأمن الوطني والعمید غالي بلقصیر كقائد جديد للدرك الوطني.

كما أتت إجراءات الرئیس على مناصب عدد من مدراء الأمن عبر ولايات البلاد، وكذا عشرات القضاة والإطارات السامیة بمؤسسة الرئاسة.