موريتانيا.. انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات

بدأت اليوم الجمعة في #موريتانيا الحملة الدعائية لـ #الانتخابات_المحلية_والتشريعية والجهوية المقرّرة مطلع سبتمبر المقبل، وسط مشاركة قياسية من الأحزاب السياسية، بعد عودة المعارضة التي قاطعت الانتخابات لسنوات، إلى التنافس.

وستنتهي حملات الدعاية للانتخابات، يوم 30 أغسطس الجاري، على أن يكون يوم 31 من نفس الشهر يوم الصمت الانتخابي، بينما سيجري الاقتراع في أول سبتمبر المقبل بمشاركة مليون و400 ألف و663 ناخبا، سيتوزعون على 4035 مركزا انتخابيا.

ومن المتوقع أن يكون التنافس قوياً بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، حيث سيشارك 98 حزبا سياسيا في هذه الانتخابات للفوز بأغلبية المقاعد خاصة في البرلمان وعددها 157 مقعداً، حيث سيتمكّن الفائز بالأغلبية من إجراء تعديلات دستورية ستشمل عدد الفترات الرئاسية المحددة في الدستور الحالي بولايتين.

وفي وقت تتخوف فيه الأحزاب المعارضة من حصول عمليات تزوير، تعهدت اللجنة المستقلة للانتخابات، بأنها ستجرى في ظروف شفافة، وسيتمّ خلالها إنصاف جميع المترشحين والأحزاب.