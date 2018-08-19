الجزائر.. مقتل طفلين في انفجار قنبلة يدوية الصنع

قتل طفلان وجرح أربعة آخرون في انفجار قنبلة يدوية الصنع، مساء السبت، في احنيف بولاية #البويرة شرق العاصمة الجزائرية، بحسب ما أفاد الدفاع المدني ووسائل إعلام.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية في مدينة #البويرة في بيان أنها تدخلت مساء السبت إثر "انفجار قنبلة تقليدية في ستة أطفال أثناء اللعب في بلدية احنيف بولاية البويرة الواقعة على بعد 125 كيلومترا شرق #العاصمة_الجزائرية.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن سقوط "قتيل واحد وخمسة مصابين"، مشيرة إلى أن الضحايا هم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و12 عاما، وفتى في السادسة عشرة من العمر.

وقالت صحيفة "الوطن" على موقعها الإلكتروني إن أحد المصابين توفي في المستشفى لترتفع الحصيلة إلى قتيلين.

وأفادت وسائل إعلام أن القنبلة زرعت على ما يبدو من قبل إسلاميين مسلحين لتأخير تقدم قوات الجيش التي تلاحقهم عادة في هذه المناطق الجبلية.

وتنقل الصحف الجزائرية من حين لآخر حوادث مماثلة لانفجار قنابل يدوية الصنع تستهدف قوات الجيش في المناطق الجبلية التي مازال يحتمي بها إسلاميون مسلحون من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.