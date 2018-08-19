بالصور.. الجيش يطلق سراح وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق

وصل النقيب فرج قعيم وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ليل السبت، إلى منطقة برسس شرق #بنغازي بعد أن أطلقت القيادة العامة للجيش الوطني سراحه.

وكان منير قعيم شقيق فرج قعيم قد كشف في منشور على صفحته في #فيسبوك الجمعة، النقاب عن تواصل بين أعيان قبيلة العواقير التي ينتمي لها "قعيم" والقيادة العامة للجيش من أجل إطلاق سراحه.

وبحسب مصادر مقربة من أسرة قعيم لـ"العربية.نت" فإن القيادة العامة للجيش وافقت على إطلاق سراح "قعيم" بعد ضمانات من شيوخ قبيلة العواقير تقضي بعدم تعامله مع حكومة الوفاق بطرابلس التي يعمل فيها وكيلا لوزارة داخليتها.

وأظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي احتفالا واستقبالا من قبل أهالي منطقة برسس لــ"قعيم" عند وصوله لمنطقة بعد أشهر من اعتقاله.

وألقت قوات الجيش القبض على "قعيم" في نوفمبر الماضي بعد محاولته قيادة مجموعة مسلحة في منطقة برسس شرق #بنغازي لتأمين منطقة دعا لاجتماع ضباط الجيش فيها من أجل اختيار قائد عام للجيش بديلا عن خليفة حفتر، لكن قيادة الجيش قالت وقتها إن إلقاء القبض عليه جاء على خلفية تعامله مع حكومة الوفاق التي حذرت القيادة من التعامل معها.

وكانت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا كلفت في أغسطس من العام الماضي النقيب فرج قعيم وكيلا لوزارة داخليتها بطرابلس.