فيديو.. مادونا تظهر بالنقاب في المغرب

واصلت الفنانة #مادونا لفت الأنظار في #المغرب، الذي تواجدت فيه للاحتفال بعيد ميلادها الـ 60، وذلك من خلال تصرفات غير مألوفة وحركات غير متوقعة، حيث فاجأت جمهورها، عندما ظهرت وهي ترتدي النقاب.

وشاركت الفنانة التي اشتهرت بارتداء ملابس مثيرة في حفلاتها، جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو وهي تغطي وجهها بنقاب مستوحى من الفلكلور المغربي بالمدينة العتيقة في #مراكش، لتنهال عليها التعليقات المعجبة بهذه الخطوة من قبل محبيها.

وحرصت نجمة موسيقى البوب، خلال عطلتها في مدينة مراكش المغربية، على الظهور بأزياء عربية وأمازيغية تعبر عن تقاليد وتراث المغرب.