الأمم المتحدة تدرس فرض عقوبات على ميليشيات ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها ستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات دولية ضدّ الميليشيات المسلحة التي تعرقل عمل المؤسسات السيادية في البلاد، وذلك من خلال تقرير ستقدّمه إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكدت البعثة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن "أعضاء كتائب تعمل اسميا تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تعتدي على مؤسسات ذات سيادة وتمنعها من أداء عملها بفعالية"، مضيفة أن "التدّخل في عمل المؤسسات ذات السيادة وفي ثروة ليبيا، هو أمر خطير يتعين أن يتوقف على الفور".

وتشهد العاصمة طرابلس بين الحين والآخر، اشتباكات بين المليشيات المسلّحة التي يتبع بعضها لوزارة الداخلية، من أجل السيطرة على المقار الحكومية والمناطق الاستراتيجية في العاصمة.

وفي هذا السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن كلّ الأعمال الإجرامية.