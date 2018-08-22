شاهد مهاجرين يقتحمون الحدود المغربية الإسبانية         

دخل 116 مهاجراً الأربعاء جيب سبتة عبر تسلق السور الحدودي مع المغرب، فأصيب عدد من عناصر الأمن الإسبان بجروح طفيفة، كما أعلنت السلطات الإسبانية في هذا الجيب.

وقال متحدث باسم المحافظة لوكالة فرانس برس "عبروا فوق السياج" البالغ ارتفاعه ستة أمتار مع أسلاك شائكة ويحيط بالمدينة.

وأوضح الحرس المدني في بيان أن حوالي 300 شخص حاولوا عبور الحدود الساعة التاسعة (07,00 بتوقيت غرينتش) لكن قوات الأمن المغربية منعت عدداً منهم من العبور.

وأضاف أن المهاجرين أقدموا "لمنع الحرس المدني من الاقتراب من المنطقة التي حدثت فيها محاولة الدخول، على إلقاء عبوات بلاستيكية مليئة بالفضلات والدماء والأحماض".

وتظهر صور شباناً مهاجرين في ذروة فرحهم لأنهم تمكنوا من تسلق السياج المزدوج، ورفع بعض منهم علماً إسبانياً أو أوروبياً.