ارتفاع قتلى هجوم ليبيا.. وأول صور للمهاجم

أفاد عميد مديرية أمن زليتن محمد بوحجر بارتفاع عدد ضحايا الهجوم على بوابة أمنية غرب المدينة إلى 7 قتلى و10 جرحى.

وقال بوحجر لــ"العربية.نت" إن "عدد القتلى قد ارتفع إلى 7 بوفاة جرحى كانوا قد وصلوا خلال الساعات الماضية إلى مستشفيات المدينة"، كاشفاً النقاب عن مقتل أحد الإرهابيين المهاجمين.

وأضاف بوحجر أن الجرحى الذين يتلقون العلاج حالياً هم 10 أفراد من حراسات البوابة تتفاوت إصاباتهم بين الخطرة والمتوسطة، مؤكداً أن فرق المديرية تمشط كامل محيط المنطقة بحثاً عن المسلحين المتورطين في الهجوم فجر الخميس.

موضوع يهمك أكد مسؤول ليبي، الخميس، مقتل 7 في هجوم على نقطة أمنية شرقي العاصمة الليبية طرابلس.من جانبه أكد عميد زليتن قتل المهاجم... ليبيا.. "داعش" يشن هجوما مسلحا على بوابة أمنية ومقتل 7 المغرب العربي

وعن هوية المهاجمين أكد أن أي جهة لم تعلن تبنيها للهجوم لكن حيثيات الحادث توحي بأن تنظيم داعش وراء الحادث.

وأغلقت فرق الأمن البوابة الأمنية والطريق الساحلي المار من خلال بين مدينتي زليتن والخميس (150 كلم شرق العاصمة)، وسط احتياطات أمنية بالمنطقتين.

إلى ذلك، نشرت بعض الصفحات التابعة لمديرية أمن زليتن صورة الإرهابي الذي قتل على يد أفراد حراسة البوابة أثناء هجوم المجموعة الإرهابية عليها.

وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الصورة تعود لعلي إبراهيم الذيب، من سكان منطقة سوق الخميس المتاخمة لموقع البوابة، ويشتبه منذ فترة طويلة في انتمائه لتنظيم داعش.

ونقل النشطاء معلومات على صفحاتهم تفيد بأن الذيب هو أحد رفاق رمضان الشربجي، أحد قادة تنظيم داعش، والمعتقل لدى قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق منذ أكثر من سنة، والمتهم في المشاركة في تنفيذ هجوم إرهابي في مدرسة تابعة لخفر السواحل الليبي بمدينة زليتن في يناير من عام 2016 راح ضحيته قرابة السبعين طالباً بالمدرسة.

يأتي الهجوم على البوابة الأمنية، فجر الخميس، بعد أقل من 24 ساعة من كلمة صوتية لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، دعا فيها عناصر التنظيم إلى هجمات مضاعفة في ليبيا ودول أخرى.