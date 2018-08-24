ليبيا.. مخاوف من تجدد القتال في سبها

وسط أجواء من الهدوء الحذر الذي يسود جنوب #ليبيا، لا يزال الرعب يسيطر على أهالي مدينة #سبها بعد أكثر من شهرين على وقف النار.

وباتت المدينة، التي تشهد منذ سنوات صراعاً مسلحاً بين قبيلة أولاد سليمان، الداعمة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر من جهة، وقبائل التبو وبعض عناصر المعارضة التشادية من جهة أخرى، تفتقد لمعظم مرافق الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والغاز والماء.

وارتفعت آمال أهالي سبها في آذار/مارس العام الماضي، بعد توقيع الميليشيات اتفاقية مصالحة في روما، تشرف عليها الحكومة الإيطالية. قبل أن تتهاوى الاتفاقية ويسود الخوف مجدداً في أرجاء المدينة.

من جانبهم، رأى مراقبون أن التنافس على السلطة بين الأطراف السياسية في ليبيا يغذي بشكل مباشر الصراع في سبها، التي لم تهدأ وتيرة الحرب فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.