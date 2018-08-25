الجزائر.. وفاة ثانية بالكوليرا وارتفاع الإصابات

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، عن تسجيل حالة وفاة ثانية بوباء الكوليرا، وارتفاع حالات الإصابة بالوباء إلى 139 حالة، بينها 97 حالة لا تزال تخضع للعلاج بالمستشفيات.

وقال مدير عام الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع بين مسؤولي عدد من الوزارات لتقييم الوضع الوبائي، إن "سيّدة تبلغ من العمر 77 سنة توفيت مساء أمس الجمعة، وإن التحاليل أثبتت أن سبب الوفاة هو وباء الكوليرا".

وأضاف فورار أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا وصل إلى 139 حالة في أربع ولايات، هي: العاصمة الجزائرية وتیبازة والبلیدة والبويرة، مؤكدا أن الفحوصات أثبتت وجود 46 إصابة مؤكدة بالكوليرا، فيما يجري فحص حوالي 100 حالة مشتبه فيها.

وأثار تنامي عدد الإصابات بوباء الكوليرا في الجزائر، حالة هلع واضطراب كبير بين الجزائريين، ومخاوف من عدم قدرة السلطات على التحكم في هذا الوباء القاتل، حيث تصدّر هشتاغ "الكوليرا في الجزائر" ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الجزائر، وتضّمن آلاف التغريدات التي تطالب بضرورة حصر الوباء ونشر الوعي بين المواطنين لتفادي انتقال العدوى.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية كشفت أن مصدر الوباء هو منبع مائي بري تأتي مياهه من الجبال، يقع في بلدة أحمر العين بولاية تيبازة، ويتزود منه السكان العابرون للمكان، قرب العاصمة الجزائرية.