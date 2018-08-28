هل تلجأ ليبيا إلى "انتخاب رئيس مؤقت للبلاد" ؟

لوّح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الاثنين، بإمكانية اللجوء إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا وانتخاب رئيس مؤقت للبلاد، في حال تعذّر إقرار قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور أو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري.

وجاء تصريح صالح، بعد أن علّق البرلمان جلسة كانت مقررة له، الاثنين، للتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، وقام بتأجيلها إلى الأسبوع المقبل، بسبب عدم حضور النصاب القانوني، وهي ثالث مرة يتم فيها تأجيل التصويت للسبب نفسه.

وطلب صالح من جميع النواب الحضور في الجلسة المقبلة، للتصويت على الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء عليه، مؤكداً أن فشل هذا المقترح، يعني أنّه يتوجب على البرلمان تفعيل القرار رقم 5 والقاضي بانتخاب رئيس مؤقت للبلاد عن طريق التصويت الشعبي المباشر.

وينص القرار رقم (5) الصادر سنة 2014، في مادته الأولى على انتخاب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.