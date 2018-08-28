ليبيا.. مقتل قيادي من داعش في غارة جوية على بني وليد

أكد مصدر أمني رفيع من مدينة بني وليد جنوب شرقي طرابلس مقتل القيادي بتنظيم "داعش" وليد أبو حريبة في غارة جوية نفذها طيران مجهول ظهر اليوم الثلاثاء بمنطقة الظهيرة بالمدينة.

وقال المصدر لــ"العربية.نت" إن الغارة استهدفت بصاروخ السيارة الحريبة التي كان على متنها في طريقه إلى أحد البيوت التي يتخفى فيها بالحي، مؤكداً أن الغارة "دقيقة جداً وحققت هدفها دون أن تصيب محيط السيارة".

ويعتبر وليد بوحريبة، وهو من سكان منطقة الجيزة بسرت، من أبرز القادة الليبيين لتنظيم "داعش" بالمدينة، حيث بايع التنظيم أواخر عام 2014 وكان من ضمن مؤسيسه.

وانضم بوحريبة مبكراً لتنظيم "أنصار الشريعة" حيث كان مساعدا لـ"علي اشيتوي المعروف بالكيوي" قائد "أنصار الشريعة" الإرهابي بالمدينة، كما اتصلت بقيادات "أنصار الشريعة" أيضا في بنغازي، قبل أن يعلن عن تأسيس "داعش" في سرت مطلع عام 2015.

وعرف عن بوحريبة مسؤوليته عن سجون "داعش" بالمدينة، وهي مهمة كانت مكلف بها من رفيقه السابق الكيوي زعيم أنصار الشريعة بالمدينة، كما أوكلت مهمة التحقيق له مع المعتقلين والمستتابين من قبل التنظيم.

وشارك بوحريبة في صد قوات البنيان المرصوص عام 2016 التي كانت وقتها تداهم مقرات التنظيم بالمدينة، إلا أنه فر منها قبل سقوط حي الجيزة آخر معاقل التنظيم، إلى مدينة بني وليد دون أن تتمكن قوات النيان المرصوص من القبض عليه، في وقت أشيعت أبناء تفيد بأن بوحريبة من قيادات التنظيم الساعية إعادة تنظيم صفوفه مجدداً في مناطق محيطة ببني وليد.