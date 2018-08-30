ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس إلى 30

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية ارتفاع قتلى اشتباكات العاصمة طرابلس إلى 30 شخصاً و96 جريحاً نتيجة تجدد المواجهات بعد ساعات من جهود وقف إطلاق النار.

وكان المستشفى الميداني بطرابلس قد أكد في بيان مساء الأربعاء، مقتل 26 شخصاً، بينهم 15مدنياً و5 عناصر تابعة لقوات وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق الوطني و6 تابعين للقوات المهاجمة لمدينة طرابلس، فيما أصيب 75 آخرون، بينهم 51 مدنياً و24 عنصراً من قوات وزارتي الدفاع والداخلية.

وشهدت طرابلس منذ الاثنين الماضي مواجهات عسكرية بين ميليشيات "اللواء السابع" التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، وبين كتيبة "ثوار طرابلس" المنضوية صلب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق جنوب طرابلس، قبل أن يتم الإعلان صباح الخميس عن التوصل لاتفاق جديد لوقف القتال.

وفي هذا السياق، قالت لجنة فض النزاع في العاصمة الليبية طرابلس، إن كتيبة "ثوار طرابلس" و"اللواء السابع" من ترهونة، توصلا إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، في المنطقة الجنوبية من العاصمة.

كما ذكرت اللجنة في بيان أن فضّ النزاع ينص على دخول قوات من المنطقة العسكرية الوسطى والغربية إلى أحياء صلاح الدين وخلة الفرجان ومعسكر اليرموك، لحفظ النظام وفض النزاع والإشراف على عودة السكان المحليين النازحين، إضافة إلى اتفاق الطرفين على عدم القبض على الهوية، مع ضرورة تمكين فرق الهلال الأحمر من الدخول إلى مناطق الاشتباك وانتشال الجثث وتسليمها لذويها.