القذائف تعطل الملاحة الجوية في العاصمة الليبية

تعطلت الملاحة الجوية فوق العاصمة الليبية طرابلس، وأغلق مطار معيتيقة الوحيد في العاصمة، بسبب اقتراب الاشتباكات وسقوط القذائف في محيطه.

والجمعة، قالت منظمة إغاثة دولية إن القتال بين ميليشيات متنافسة في العاصمة الليبية يعرض حياة السكان هناك للخطر ويزيد من تفاقم المستويات المقلقة بالفعل للاحتياجات الإنسانية، خاصة في مراكز احتجاز المهاجرين هناك.

واندلعت الاشتباكات في طرابلس بوقت سابق من الأسبوع الجاري وخاطرت بحياة السكان المحليين وما يقدر بثمانية آلاف لاجئ وطالب لجوء ومهاجر، وفقاً لما قالته منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان.

وصرحت وداد أبو نيران، متحدثة باسم وزارة الصحة في طرابلس الخميس أن القتال بين ميليشيات من طرابلس وأخرى من بلدة جنوب البلاد أسفر عن مقتل 30 شخصاً، منهم مدنيون، وأصيب نحو 96 آخرين.

كما صرحت شركة كهرباء ليبيا أن شبكات طاقتها تضررت بشكل بالغ وسط العنف، ما يضيف إلى معاناة سكان طرابلس الذين يشكون منذ فترة طويلة من انقطاعات الكهرباء.