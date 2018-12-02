السراج وحفتر يبحثان مع مسؤولين أردنيين الأزمة الليبية

وصل فايز #السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى الأردن لإجراء مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

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ومن المتوقع أن يلتقي السراج، خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين، مع رئيس الوزراء الأردني ومسؤولين آخرين.

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه السراج، اليوم، دعم الأردن للتوصل لحل سياسي في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار فيها والمستقبل الأفضل لليبيين.

وقرر الجانبان تشكيل لجان مشتركة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التعاون، ومنها ملفا الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية والمحفظة الاستثمارية الليبية في الأردن.

وأعلن السراج أن بلاده ستبدأ بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين في الأردن.

واتفق الطرفان على بذل الجهود للاستفادة من الفرص لتطوير مستويات التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة العلاجية والتعليم العالي والتنسيق الأمني.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الأردن يتطلع إلى وجود اتفاقية تجارة حرة وتبادل تجاري مع ليبيا بهدف التكامل الاقتصادي.

وأكد الرزاز خلال مباحثات أردنية ليبية مشتركة عقدت في عمّان، اليوم الأحد، ضرورة التنسيق المشترك بما يحقق آمال البلدين والسير نحو تفعيل آليات العمل لمختلف الملفات، ومنها القضايا العالقة لا سيما ديون علاج الليبيين في المستشفيات الأردنية.

فيما أكد السراج أن الزيارة تأتي لتدعيم العلاقات الثنائية والبناء على ما تم إنجازه في الاتفاقيات السابقة، إضافة إلى تطلع ليبيا إلى استثمار الفرص المتاحة في الأردن. وبين السراج أن هناك زيارة متوقعة لوزير الداخلية الليبي إلى الأردن بهدف بحث التنسيق الأمني المشترك.

زيارة السراج تزامنت مع زيارة القائد العام للجيش الليبي خليفة #حفتر إلى عمّان حيث بحث بدوره عددا من القضايا تتعلق بليبيا والمنطقة.

وأكد حفتر حرصه على وحدة #ليبيا، والحفاظ على أمنها، والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة.